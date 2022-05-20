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فتح تحقيق في وفاة قاصر بقنال مجردة..

2022/05/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس مساء أمس الخميس 19 ماي2022 بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات وفاة شاب قاصر بمياه قنال مجردة على مستوى جهة بومهل من ولاية بن عروس.

وحسب المعطيات الأولية فان الفقيد وهو شاب عمره 16 عاما فقط التقى عشية أمس بأترابه ونظرا لحرارة الطقس اتفقوا على السباحة بمياه القنال بجهة بومهل الا أنّ الفقيد لم يقدر على مقاومة التيّار وغرق بمياه القنال ليتم الاستنجاد بأعوان الحماية المدنية الذين تمكنوا من انتشال جثته.

وتولّى ممثّل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس معاينة جثة الفقيد قبل الاذن بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات وفاته وفق موزاييك.

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