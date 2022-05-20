توننداكس ينهي الاسبوع على شبه استقرار

بعد أن لازم النسق التصاعدي توننداكس الأسابيع الثلاثة المنقضية أنهى المؤشر المرجعي لبورصة تونس الأسبوع، الممتد من 16 الى 20 ماي 2022، على شبه استقرار مسجلا تراجعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 05ر0 بالمائة ليصل الى النقطة 41ر7316 نقطة.

وبلغ تطوّر المؤشر 8ر3 بالمائة منذ بداية سنة 2022، بحسب تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”، وتميز الاسبوع بحركية تبادل كتلة سهم الشركة الدولية للايجار المالي بقيمة ناهزت 6ر3 مليون دينار وضمت الكتلة 215222 سهما بقيمة 16،600 دينار السهم الواحد. وقدّرت قيمة التداول للأسبوع ب2ر16 مليون دينار.

وعاد أفضل أداء الى سهم المغاربية الدولية للاشهار، اذ ارتفع بنسبة 30 بالمائة، لينهي الاسبوع عند سعر 260ر0 دينار مع تحصيل معاملات هزيلة لم تتخط 3 الاف ينار.

وحقق سهم الشركة التونسيّة للسيّارات والخدمات مسارا جيّدا طيلة الاسبوع، ليتطوّر بنسبة 3ر8 بالمائة وينهي الاسبوع عند مستوى 720ر7 دينار، مستحوذا على معاملات بقيمة 623 الف دينار.

في المقابل تكبد سهم سرفيكوم الأسوأ حظا طيلة الاسبوع، ليتراجع بنسبة 14 بالمائة، وليختتم الاسبوع عند مستوى 920ر0 بالمائة، ومبادلات بقيمة 44 الف دينار.

وتدحرج سهم الخطوط التونسية بدوره بنسبة 3ر7 بالمائة وبلغ سعره 510ر0 دينار، في ظل مبادلات لم تتجاوز قيمتها 16 الف دينار.

وكان سهم الشركة الدولية للايجار المالي الأكثر حيوية طيلة الاسبوع مستأثرا بمبادلات بقيمة 6ر3 مليون دينار وأقفل المعاملات للأسبوع مرتفعا بنسبة 7ر1 بالمائة (200ر18 دينار).