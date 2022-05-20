لجنة الاستئناف تنظر يوم 24 ماي في طعن هلال الشابة ضد قرار الرابطة بخصوص الاثارةالمرفوعة على النادي الافريقي

اعلن هلال الشابة يوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك ان اللجنة الوطنية للإستئناف حددت تاريخ 24 ماي الجاري للنظر في الطعن الذي تقدم به ضد قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بخصوص الاثارة المرفوعة ضدّ رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي على خلفية بقائه على دكة الاحتياط في مقابلة الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى في ظل عقوبة مسلطة عليه حسب ادارة هلال الشابة.

وكان مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قرر يوم 21 افريل الماضي يوم 21 افريل الماضي اعتماد النتيجة الحاصلة على الميدان بفوز النادي الافريقي على هلال الشابة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 13 افريل بملعب حمادي العقربي برادس.

وحكمت هذه الخسارة على هلال الشابة بالنزول مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية بعد تذيله جدول ترتيب المجموعة الثانية.