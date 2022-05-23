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إحباط عملية هجرة غير نظاميّة وانقاذ 16 مجتازا من بينهم رضيع

2022/05/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري بسوسة، في الليلة الفاصلة بين أمس الاحد واليوم الاثنين، من ضبط وإحباط عملية إجتياز الحدود البحرية خلسة نحو الفضاء الاوروبي على متن زورق مطاطي به 16 مجتازا من بينهم 3 نساء ورضيع عمره سنة وشهرين.

وقد تم، وفق تصريح مصدر أمني، لـ”وات”، إدخال المجتازين إلى ميناء سوسة وتسليمهم لفرقة الارشاد البحري بسوسة، ليتضح بعد مزيد البحث والتحري ان من بينهم 3 اشخاص صادرة في شانهم عديد مناشير التفتيش من اجل قضايا حق عام مختلفة، مؤكدا ان النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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