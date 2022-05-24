وزير الشؤون الدينية يدعو كلّ الأطراف المتدخلة في النقل الجوي للحجيج إلى الضغط على معلوم تذكرة السّفر إلى البقاع المقدّسةّ

دعا وزير الشؤون الدينية، إبراهيم الشائبـي، كلّ الأطراف المتدخلة في النقل الجوي للحجيج، إلى ضرورة الضغط على معلوم تذكرة السفر إلى البقاع المقدّسة، مبينا أن ارتفاع هذا المعلوم “سيكون له انعكاس على التكلفة الجملية لتسعيرة الحج”.

وبيّن الشائبي في لقاء جمعه اليوم الثلاثاء بوزير النقل، ربيع المجيدي، وإطارات من ديوان الطيران المدني والمطارات، أن التنسيق بين وزارتي الشؤون الدينية والنقل، متواصل، من أجل توفير أفضل الخدمات لفائدة الحجيج التونسيين.

من جهته أكد وزير النقل، على أن شركة الخطوط التونسية ستسعى إلى توفير أفضل عرض تجاري تراعى فيه عناصر الكلفة، مشيرا إلى جاهزيّة المطارات التونسية لرحلات موسم الحج ، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الدّينيّة.

يُذكر أن أنّ عدد المسجلين لموسم الحج (2022/2021)، بلغ 219ألفا و119 مترشحا وذلك بعد انتهاء عملية التسجيل وغلق باب الترشحات يوم 21 نوفمبر 2021، وفق كاهية مدير بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، سمير بن نصيب الذي قال في تصريح سابق ل(وات) إنّ عملية التسجيل تواصلت على مدى شهر كامل.

وقد خصصتّ المملكة العربية السعودية، لتونس، حصة تقدر ب4972 حاجا وحاجة، مقارنة بمعدل 11 ألف حاج في المواسم السابقة.