رسميا: هذا موقف اتحاد المرأة من المشاركة في الحوار الوطني..

أعلن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في بيان له اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة المركزية، أنه قرر المشاركة في الحوار الوطني، على أن تكون هذه المشاركة حقيقية، فعّالة ومعبّرة على مشاغل وهواجس المرأة التونسية بكلّ استقلالية وحياد ومن أجل المصلحة الوطنية بحسب بيان المنظمة.

وشدد اتحاد المرأة على أنه لن يتخلى عن دوره التاريخي في التعبير عن مواقفه من القضايا الوطنية والمشاركة الفعّالة في تصحيح المسار، والتأسيس للدولة الديمقراطية الاجتماعية الضامنة للحقوق والحريات.

وأكد أن الحوار الوطني هو السّبيل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية التي تمرّ بها بلادنا منذ العشرية السوداء، حيث استشرت مظاهر الفساد والمحسوبية والعنف والإفلات من العقاب وتعددت المحاولات لضرب مبادئ الجمهورية ولطمس النمط المجتمعي التونسي، وقد كانت النساء الأكثر تضرّرا من هذا الوضع وفق ما جاء في نص البيان.