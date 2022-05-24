عاجل: درجات حرارة قياسية بهذه المناطق..وتقلبات جوية منتظرة بداية من هذا التاريخ..

عبيد البريكي: “لا يمكن تأجيل استفتاء 25 جويلية”…

عاجل: هذا ما كشفته التحقيقات في قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة..وهذا مصدر الرصاصة..

حزب المسار يوجه رسالة رئيس الجمهورية…

رسميا: هذا موقف اتحاد المرأة من المشاركة في الحوار الوطني..

2022/05/24 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في بيان له اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة المركزية، أنه قرر المشاركة في الحوار الوطني، على أن تكون هذه المشاركة حقيقية، فعّالة ومعبّرة على مشاغل وهواجس المرأة التونسية بكلّ استقلالية وحياد ومن أجل المصلحة الوطنية بحسب بيان المنظمة.

وشدد اتحاد المرأة على أنه لن يتخلى عن دوره التاريخي في التعبير عن مواقفه من القضايا الوطنية والمشاركة الفعّالة في تصحيح المسار، والتأسيس للدولة الديمقراطية الاجتماعية الضامنة للحقوق والحريات.

وأكد أن الحوار الوطني هو السّبيل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية التي تمرّ بها بلادنا منذ العشرية السوداء، حيث استشرت مظاهر الفساد والمحسوبية والعنف والإفلات من العقاب وتعددت المحاولات لضرب مبادئ الجمهورية ولطمس النمط المجتمعي التونسي، وقد كانت النساء الأكثر تضرّرا من هذا الوضع وفق ما جاء في نص البيان.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn