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سماء مغيّمة على أغلب المناطق الليلة

2022/05/24 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

-تتوقّع مصالح الرصد الجوّي أن تكون السماء، الليلة، مغيّمة جزئيا على أغلب الجهات بعد تكوّن سحب رعدية قبل ذلك تكون مرفوقة بأمطار متفرقة بالمرتفعات.
وأشارت المصالح ذاته إلى أنّ نشاط الرّياح يتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل. في ما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بالشمال. وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 22 و27 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 27 و32 درجة ببقيّة المناطق.

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