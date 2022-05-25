عاجل: الرصد الجوي يدعو الى اليقظة ويحذر أمطار غزيرة وسيول بهذه الولايات..

تم إسناد اللون الأصفر في اخر تحيين لخارطة اليقظة المؤمنة بالموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي لكل ولايات الشمال (تونس الكبرى، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، جندوبة، سليانة والكاف) ومحليا الوسط ( سوسة، القيروان والقصرين) والجنوب الغربي ( قفصة، توزر وقبلي) مما يعني ان اليقظة مطلوبة.

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي المواطنين الى الانتباه أثناء ممارسة الأنشطة اليومية نتيجة لنشاط السحب الرعدية المتوقع والمصحوبة بامطار متفرقة تكون احيانا غزيرة مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة إضافة إلى هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية..

الامطار قد تكون احيانا غزيرة وتتسبب في تشكل السيول محليا بكل من باجة، جندوبة، الكاف، سليانة و زغوان..