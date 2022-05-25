سليانة: تحديد موعد 28 ماي الجاري لإفتتاح موسم حصاد الشعير و7 جوان لحصاد القمح

أعلنت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، خلال جلسة عمل، إنعقدت، اليوم الإربعاء، بمقر ولاية سليانة، أنه تمّ بالتنسيق مع السلط الجهوية والهياكل المتدخلة، تحديد موعد 28 ماي الجاري لإفتتاح موسم حصاد الشعير للموسم الفلاحي الجاري، ويوم و7 جوان القادم بالنسبة لحصاد القمح.

وذكر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة، منصف الهرمي، في تصريح لـ(وات)، أن 27 مركزا لتجميع الحبوب من مجموع 29 مركزا موزعا على مختلف المعتمديات يستجيب لشروط الفتح في إنتظار المصادقة عليها اليوم من قبل اللجنة الوطنية للمصادقة على فتح المراكز نظرا لإستيفائها لجميع الشروط.

ودعا، في نفس السياق، الفلاحين، والمركبات، والشركات الفلاحية الناشطة في ميدان الزراعات الكبرى، إلى إتخاذ جميع الإحتياطات والتدابير اللازمة للتوقي من الحرائق، عبر صيانة آلات الحصاد، والجرارات، وحصاد جوانب القطع وحرثها خاصة المحاذية للطرقات، إلى جانب تقسيم القطع الكبرى إلى قطع صغرى، وتوفير صهريج من الماء طيلة فصل الصيف للتدخل الفوري.

وأشار الهرمي إلى أن حالة نمو المزراعات تتوزع بين 40 بالمائة حالة حسنة، و30 بالمائة حالة متوسطة، و24 بالمائة حالة دون المتوسط، و5 بالمائة حالة حرجة.

من جهته، كشف المدير الجهوي للتجهيز بولاية سليانة، توفيق مساعدية، أن نسبة تقدم مسح المسالك الفلاحية بلغت 30 بالمائة، أي 616 كم من مجموع 2039 كم

وفي ذات السياق، طالب عدد من ممثلي الإتحادات المحلية للفلاحة، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، بالترفيع في نسق مسح حواشي الطرقات، والمسالك الفلاحية لحماية صابة الحبوب من الحرائق.

يذكر أن الجلسة قد التأمت بإشراف عليها والي الجهة وحضور المعتمد الأول، والكاتب العام للولاية، والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، وممثلي الإتحاد الجهوي للفلاحة وعدد من المعتمدين.