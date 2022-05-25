عبير موسي تهاجم قيس سعيد وتعلن عن مسيرة ضخمة في هذا التاريخ..

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن حزبها يرفض المسار الإنتخابي الذي يتبعه رئيس الجمهورية قيس سعيد واصفة إياه بالمدلس و غير القانوني والذي إنحرف بكل الثوابت والمعايير الدولية للإنتخابات و يريد أن يعتدي على إرادة التونسيين و تزوير ارادتهم بطريقة مسبقة وفق قولها

واضافت عبير موسي، في تصريح أدلت به من البئر الاحمر بتطاوين قبل تحولها الى معتمدية رمادة لاحياء الذكرى 64 لمعركة رمادة 25 ماي 1958 ، أن ”حزبها لا يوافق ولا يصادق على مسار باطل وما يروج له من جمهورية جديدة ودستور جديد في غرف مظلمة مشيرة إلى أن الحزب سينظم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإدارية ليتحمل القضاء مسؤوليته في ردع المخالفات التي يقوم بها الرئيس كما سيتم تنظيم مسيرة وصفتها بالضخمة يوم 18 جوان القادم شعارها رفض التجويع والتفقير والتلاعب بالمصالح العليا للبلاد” وفق ما نقله راديو الديوان اف ام.