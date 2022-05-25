اتصالات تونس تنظم ورشة عمل على هامش فعاليات النسخة الأولى من معرض “الأمن السيبرني والحوسبة السحابية”..

انطلقت اليوم الاربعاء 25 ماي 2022 النسخة الأولى من معرض “الأمن السيبرني والحوسبة السحابية”(Tunisia Cyber Security et Cloud Expo) بقصر المؤتمرات بالعاصمة، والتي تنظمها إذاعة اكسبراس أف أم برعاية اتصالات تونس ويمتد المعرض على مدى يومين.

ومن المنتظر ان تنظم اتصالات تونس على هامش هذا الحدث ، ورشة عمل بعنوان “رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة” يوم الخميس 26 ماي 2022 من الساعة 11:15 صباحًا في غرفة Expresso بحضور جيهان هذيلي بوزيان المدير المركزي لأسواق الشركات.

ويعتبر المعرض فرصة للقاء المختصين في مجال الأمن السيبرني للنقاش وتبادل الآراء حول التحديات الاقتصادية والسيبرنية في تونس.