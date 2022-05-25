بن عروس: وفاة فتاة تحت عجلات قطار الضاحية الجنوبية للعاصمة

ـ لقيت فتاة تبلغ من العمر 37 سنة حتفها مساء اليوم الاربعاء، تحت عجلات قطار أحواز الضاحية الجنوبية للعاصمة على مستوى محطة مقرين الرياض.

ووفق شهود عيان، فإن الهالكة تجاوزت تقاطع السكة دون أن تنتبه إلى وجود حركة قطار على السكة الثانية للمحطة.

وقد تسبب الحادث في تعطل حركة جولان القطارات بالمكان لمدة تجاوزت الساعة، حيث تحولت وحدات الحماية المدنية على عين المكان وقامت بنقل الجثة وايداعها بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة، بحسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية.

كما تحول وكيل الجمهورية الى مكان الواقعة للمعاينة، وأذن بفتح بحث تحقيقي للوقوف على ملابسات الحادثة.