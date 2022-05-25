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موظف بالبريد يستولي على مئات الملايين من أموال الحرفاء..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

2022/05/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجم، اليوم الأربعاء 24 ماي 2022، من القبض على موظف بأحد مكاتب البريد من أجل تعمده الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة من خزينة الإدارة ومن بعض الحسابات البريدية لبعض الحرفاء قُدرت بـحوالي 240 ألف دينار، حسب ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم.

وقال بن جحا إنّ الموظّف المذكور اتّفق مع شخص آخر لتوظيف الأموال المنهوبة في السّوق ثمّ اقتسام المرابيح فيما بينهما، مُشيرًا إلى أنّ مُوظّف آخر بأحد مكاتب البريد بالمهدية كان وسيطًا بينهما.

وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه، كما تم اليوم أثناء البحث إيقاف المُوظّف الثّاني (الوسيط)، في حين مازال الطرف الثالث متحصّنًا بالفرار، وفق ما أكّده فريد بن جحا للجوهرة أف أم.

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