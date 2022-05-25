عاجل: نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

بعد الأمطار المسجلة عشية اليوم، وصحو مرتقب خلال الليلة القادمة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي.. ببقية الجهات بعض الخلايا الرعدية متوقع نشاطها ترافقها امطار متفرقة..

شدة الرياح تتطلب اليقظة قرب السواحل وبالجنوب.. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب..

تتراوح الحرارة ليلا بين 18 و23 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 24 و29 بالجنوب..