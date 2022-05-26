الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج) – الاتحاد المنستيري يلحق بالترجي هزيمته الاولى ويعيد توزيع الاوراق في اعلى الترتيب

الحق الاتحاد المنستيري بضيفه الترجي الرياضي المتصدر خسارته الاولى في مرحلة التتويج بعدما فاز عليه بنتيجة 3-2 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس على ملعب مصطفى بن جنات لحساب الجولة السابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ليعيد توزيع الاوراق في اعلى جدول الترتيب.

وشدد ابناء المدرب فوزي البنزرتي بفضل هذا الانتصار الخناق على الترجي الرياضي بعد ان اصبحوا على بعد نقطتين من منافسهم منعشين امالهم في سباق المراهنة على اللقب قبل ثلاث جولات من النهاية.

واوفت المباراة بكل وعودها على مستوى الحماس والتشويق، وسعى الترجي الرياضي الى حسن التعامل مع بداية مجرياتها وتمكن منذ الدقيقة الرابعة من افتتاح التسجيل عن طريق الليبي حمدو الهوني من مجهود فردي وضع على اثره الكرة في الزاوية اليسرى لحارس الاتحاد المنستيري سيف الدين المحواشي بديل بشير بن سعيد الموقوف. وكان بامكان ابناء المدرب راضي الجعايدي تعزيز تقدمهم في اكثر من مناسبة لكنهم فشلوا في تجسيم الفرص التي اتيحت لهم لتتجدد معاناة الفريق مع العقم الهجومي وهو ما استغله الاتحاد المنستيري على احسن وجه بادراكه التعادل بواسطة هيكل الشيخاوي في الدقيقة 36 بتسديدة ارضية زاحفة لينتهي الشوط الاول على نتيجة التعادل بهدف في كل شبكة.

وحاول الترجي الرياضي مع بداية الفترة الثانية اعادة سيناريو الشوط الاول وتوفق في ذلك بعد ان باغت محمد علي بن حمودة دفاع الاتحاد المنستيري بعد دقيقة واحدة مانحا الاسبقية مجددا لفريق “الاحمر والاصفر”. وتوفرت وضعيات اخرى للترجي لتصعيد الفارق الا ان غياب اللمسة الاخيرة وقلة التركيز حالا دون ذلك وهو ما اتاح المجال امام الاتحاد المنستيري للعودة في اجواء اللقاء بعد ان ابدى نجاعة كبيرة مكنته من تعديل الكفة في مرحلة اولى عن طريق زياد العلوي في الدقيقة 74 ثم انتزاع الفوز بفضل رأسية عبد الحكيم اموركان قبل سبع دقائق من النهاية.

ورفع الاتحاد المنستيري رصيده الى 15 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الترجي الرياضي عند 17 نقطة في الصدارة.

وفي مباراة ثانية لحساب ذات الجولة، نجح النادي الافريقي على ملعب حمادي العقربي برادس في تحقيق فوز جديد على حساب اتحاد بنقردان بعد ان ابدى اصرارا على مواصلة النتائج الايجابية منذ قدوم المدرب عادل السليمي. ونزل ابناء فريق باب الجديد منذ بداية المقابلة بكل ثقلهم للخروج بالعلامة الكاملة في سعيهم من اجل الاقتراب اكثر من ثنائي المقدمة وتمكن من كسب الاسبقية في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول من ركلة جزاء جسمها نادر العندري غير ان اتحاد بنقردان اعاد المباراة الى نقطة البداية بفضل هدف فخري العوجي مباشرة بعد العودة من حجرات الملابس (46). وجاء هدف انتصار الافارقة قبل ثلاث دقائق من النهاية عن طريق شهاب العبيدي ليقتنصوا ثلاث نقاط ثمينة مكنتهم من الارتقاء الى المركز الثالث بمجموع 13 نقطة والعودة في المنافسة على اللقب قبل دربي العاصمة امام الجار والمتصدر الترجي الرياضي في الجولة القادمة بينما واصل اتحاد بن قردان تذيل الترتيب ب3 نقاط.