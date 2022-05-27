المديرة التنفيذية لمبادرة “كوفاكس” تشيد بنجاح التجربة التونسية ونجاعتها في مجال التصرف في لقاحات كوفيد-19

أشادت المديرة التنفيذية لمبادرة “كوفاكس” أوريليا نغييان، بنجاح التجربة التونسية ونجاعتها في مجال التصرف في لقاحات كوفيد-19 وذلك خلال لقاء جمعها بوزير الصحة علي مرابط على هامش مشاركته في أعمال الدورة 75 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف.

ونوّه مرابط، خلال اللقاء بالدور الهام الذي لعبته مبادرة “كوفاكس” لإتاحة اللقاحات ضد كوفيد-19 وبمعاضدتها مجهودات تونس لمجابهة هذه الجائحة علما وان اجمالي التلاقيح التي اقتنتها تونس عبر “كوفاكس” منذ مارس 2021 بلغ 4ر5 ملايين جرعة.

واستعرض الوزير، بالمناسبة، نجاح المنظومة الصحية الوطنية في تأمين تغطية هامة بالتلاقيح ضد الفيروس خاصة من خلال تنظيم حملات تلقيح مكثفة بالتعاون مع جميع الأطراف المتدخلة وبمساعدة مبادرة “كوفاكس”.