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أمطار متفرقة هذه الليلة بهذه الجهات..#خبر_عاجل

2022/05/27 أخبار, المصدر, متفرقات

الجوّي نزول أمطار متفرّقة ورعدية على الولايات الساحلية الشمالية للبلاد الليلة مع صحو منتظر ببقيّة المناطق. وتهب الرّياح القويّة متواصل هبوبها قرب السواحل..
وأشارت المصالح ذاتها أنذ النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري في ما يكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.
وتتراوح الحرارة ليلا بين 16 و21 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 23 و28 درجة ببقيّة المناطق.

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