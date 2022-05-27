مدنين: انقاذ طاقم مركب صيد بحري غرق بسواحل جزيرة جربة

مدنين 27 ماي (وات/ مكتب مدنين) – تسبّب عطب فني بمركب صيد بحري قادم من ولاية صفاقس في غرق هذا المركب، اليوم الجمعة، على مستوى منطقة الشيخ يحيى بمعتمدية جربة اجيم من ولاية مدنين، إلّا أنه تم انقاذ البحارة الذين كانوا على متنه وعددهم 11 بحارا من طرف طاقم مركب صيد اخر، وفق مصدر محلي مطّلع.

وحسب توضيح بحارة من جزيرة جربة لـ”وات”، فان المركب المتضرّر مركب صيد بالجرّ معدّ للصيد في عمق 30 مترا في فترة موسم صيد القمبري، الممتدة بين 15 ماي الى 30 جوان، الا انه في فترات التقلبات الجوية والرياح تقوم مثل هذه المراكب بالصيد في عمق 10 أمتار وهي اعماق مناطق جزيرة جربة ومنها المنطقة التي غرق فيها المركب بين الشيخ يحيى وسيدي جمور، مجدّدين مطالبتهم بتكثيف المراقبة والتصدّي للمخالفين حماية للثروة البحرية ولمراكب الصيد الساحلي.