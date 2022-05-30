اليوم الإثنين بداية التسجيل للاستفتاء بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنه بإمكان التونسيين المقيمين بالخارج، بداية من اليوم الإثنين 30 ماي 2022، التسجيل للاستفتاء الوطني على موقع الواب https://touenssa.isie.tn

ولاحظت الهيئة في بلاغ لها أنه لا يمكن الولوج إلى هذا الموقع إلاّ من خارج الجمهورية التونسية.

وأضافت أنه بإمكان أفراد الجالية التونسية التثبت من وجود أسمائهم في قائمة الناخبين ومن مراكز الاقتراع التي سيصوتون فيها عبر زيارة نفس موقع الواب.

يُذكر أنه كان صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 506 المؤرخ في 25 ماي 2022، والمتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022، حيث سيجيب الناخب بكلمة “نعم” أو “لا” على السؤال الآتي: هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟”.

وتنطلق عمليات الاقتراع بالنسبة الى الناخبين المقيمين خارج الوطنيوم السبت 23 جويلية 2022 وتنتهي يوم الإثنين 25 من الشهر ذاته، تاريخ التصويت بالنسبة إلى التونسيين في الداخل.