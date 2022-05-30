منظمة الصحة العالمية تحذر من جدري القردة..#خبر_عاجل

أصدرت رئيسة منظمة الصحة العالمية للتأهب للأوبئة والجوائح والوقاية منها “سيلفي برياند” ، خلال مؤتمر صحافي عقد مؤخرا، تحذيرا بشأن جدري القردة

وحذّرت من أنه قد تكون مئات حالات الإصابة بجدري القردة التي شُخّصت الشهر الماضي في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وإسرائيل والإمارات وأستراليا، مجرد “غيض من فيض”.

واقترحت برياند أنه يمكن أن يكون هناك “العديد من الحالات التي لم تُكتشف في المجتمعات”، حيث لا تظهر أعراض جدري القرود على الفور.

وبينما لا تزال منظمة الصحة العالمية تسعى لتحديد الأصل الدقيق لتفشي مرض جدري القردة الأخير، لا يوجد ما يشير إلى أن الفيروس المسؤول عن ذلك تحور أو أصبح أكثر خطورة.

وتمّ تشخيص أكثر من 200 حالة في 20 دولة حول العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ومعظمها موجود في المملكة المتحدة. وأصبحت بلجيكا الأسبوع الماضي الدولة الوحيدة التي أعلنت الحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوما للأفراد المصابين.

وكالات