القيروان : عدد من اعوان الغابات بالوسلاتية يطالبون بسن قانون اساسي يحميهم من الاعتداءات المتكررة اثناء أداء مهامهم

طالب عدد من اعوان وحراس الغابات بالوسلاتية بسن قانون اساسي لحمايتهم من الاعتداءات المتكررة عليهم أثناء أداء مهامهم

جاء ذلك على إثر وقفة احتحاجية نفذها اليوم الاثنين أعوان الغابات وحراسها وخلية الارشاد الفلاحي بالوسلاتية أمام مقر الخلية تنديدا بالاعتداءات المتكررة عليهم اثناء أداء مهامهم وآخرها الاعتداء الذي تعرض له رئيس الدائرة الفرعية للغابات بالوسلاتية و رئيس مركز الغابات بمعروف وعدد من الحراس من قبل مجموعة من عملة جني الاكليل اثناء عملية معاينة لآلة تقطير الاكليل دون رخصة يوم الخميس المنقضي .

وافاد الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للفلاحة علي الحراثي بأن “التهديدات التي يتعرض لها اعوان الغابات لن تثنيهم على أداء واجبهم في حماية الملك الغابي العمومي من الانتهاكات طبقا لما تنص عليه مجلة الغابات ” مضيفا ان الاعتداء الجائر على الملك الغابي يمثل خطرا على المنظومة البيئية ويتسبب في إحداث التغييرات المناخية

وفي المقابل تجمع عدد من عملة جني الاكليل من المتهمين في الاعتداء الأخير على اعوان الغابات، رفقة عائلتهم امام مقر معتمدية الوسلاتية و اكدوا ان جني الاكليل يعد مصدر رزقهم الوحيد بالجهة نافين وجود أي اعتداء يذكر على اعوان الغابات وطالبوا بالسماح لهم بجني الاكليل نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة .