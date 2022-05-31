وزير الخارجية يؤكد لنظيرته الليبية استعداد تونس الدائم للوقوف مع ليبيا ومساندتها

أكد وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، استعداد تونس الدائم للوقوف مع ليبيا ومساندتها حتى تستكمل مسارها السياسي، وفقا لما يرتضيه الأشقاء الليبيون.

وشدد الجرندي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، على أنه لا بديل عن الحوار للخروج بحل ترتضيه جميع الأطراف حتى تتمكن ليبيا من استعادة عافيتها وأمنها واستقرارها ودورها في المنطقة سياسيا واقتصاديا، بما يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة وشعوبها.

وأطلعت وزيرة الخارجية الليبية نظيرها التونسي، على آخر تطورات الوضع في ليبيا، مثمنة وقوف تونس إلى جانب ليبيا ودعمها لحوار ليبي- ليبي يمكّن ليبيا من استعادة استقرارها وعافيتها وبناء مؤسساتها الدائمة.

وجدد الوزيران التأكيد على متانة العلاقات الثنائية الليبية، وضرورة المضي قدما باتجاه دعمها وتطويرها خدمة لمصلحة البلدين واستجابة للتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي تستدعي تضافر الجهود ومزيدا من التنسيق في الرؤى والمواقف.

كما استعرضا نتائج الاجتماعات الأخيرة، لا سيما على المستوى الإفريقي والإعداد للاستحقاقات القادمة ثنائيا وإقليميا ودوليا، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.