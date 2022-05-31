أكثر من 6 ملايين و 372 الفا يستكملون التلقيح ضد كورونا الى غاية أمس الاثنين

بلغ عدد الاشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا 6 ملايين و 372 الفا و301 شخص، منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح في 13 مارس 2021 والى حدود 30 ماي الجاري، حسب بلاغ اليوم الثلاثاء لوزارة الصحة.

وأضاف، ذات البلاغ، ان 4 ملايين و684 الفا و192 شخص تلقوا جرعتين فيما تلقى مليون و688 الفا و 109 اشخاص جرعة واحدة باعتبار اللقاح مكون من جرعة واحدة او لشخص اصيب بالكورونا.

وبلغ اجمالي الجرعات 13 مليون و178 الفا و235 جرعة منها 7 ملايين و195 الفا و487 كجرعة اولى و4 ملايين و684 الفا و 192 جرعة ثانية ومليون و208 الف و521 كجرعة ثالثة فيما لم يتجاوز عدد التلاقيح بالنسبة للجرعة الرابعة 55 الف و 650.