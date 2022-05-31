عاجل: هذه قائمة المؤسسات والمنشآت المعنية بالاضراب العام..

يدخل أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية في إضراب عن العمل يوم 16 جوان المقبل بقرار من الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة مؤخرا بالحمامات، وفق ما أورد موقع”الشعب نيوز” الناطق باسم المنظّمة الشغيلة.

وتضمّ المؤسسات والمنشآت المعنية بالإضراب قائمة بـ 159 مؤسسة ومنشأة عمومية.

وأوضح الموقع أنّ قرار الإضراب يأتي في إطار التحركات الإحتجاجية من أجل تلبية مطالب العاملين في المؤسسات والمنشآت العمومية، والمتمثّلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع الإتفاقيات الممضاة بين الإتحاد والحكومة في علاقة بهذه المؤسسات.

كما يطالب الإتحاد بالدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.

