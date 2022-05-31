إنقاذ 14 تونسيا أبحروا خلسة من سواحل المنستير 

أنقذت وحدة تابعة لجيش البحر، اليوم الثلاثاء، 14 مهاجرا غير نظامي تونسيي الجنسية، كانوا على متن قارب معطب جنوب شرق رأس معمورة (ولاية نابل) على بعد حوالي 18 كلم من الساحل.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أن الناجين صرحوا بأن أعمارهم تتراوح بين 16 و36 سنة، وأنهم أبحروا من سواحل المنستير خلال الليلة الفاصلة بين 30 و31 ماي الجاري بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وتم التوجه بهم نحو ميناء المنستير، أين تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.