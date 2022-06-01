المنستير : احباط 3 عمليات هجرة غير نظامية نحو السواحل الايطاليّة

أحبطت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، أمس الثلاثاء، 3 عمليات هجرة غير نظامية من سواحل ولاية المنستير نحو إيطاليا شارك فيها 41 شخصا، وفق ما أفاد به اليوم الأربعاء، مصدر من المنطقة البحرية بالمنستير، في تصريح لـ”وات”.

وتمثّلت العملية الأولى في انقاذ 14 شخصا أصيلي ولايتي تونس والمهدية تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و32 سنة ومن بينهم طفلان وشخص مفتش عنه، إلى جانب حجز المركب الذي استعمل في عمليّة الاجتياز، ومحرك بحري، وكمية من المحركات.

هذا وقد أذنت النيابة العمومية بإيقاف شخص وإدراج شخصين في التفتيش، فيما تعهدت فرقة الارشاد البحري بالمنستير بالموضوع لمزيد التحري وإماطة اللثام عن المنظمين.

كما تدخلت الوحدات العائمة للحرس الوطني بالمنستير على مستوى سواحل المنستير لإنقاذ 4 أشخاص أصيلي مدينة المنستير تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و20 سنة كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة، وقد تمت إحالتهم على فرقة الارشاد البحري بالمنستير التي تعهدت بالبحث في القضية وأخذت بشأنهم الإجراءات القانونية.

وتتمثّل العمليّة الثالثة في إحباط عملية هجرة غير نظامية لمجموعة تضم 23 شخصا من جنسيات بلدان افريقيا جنوب الصحراء من بينهم طفل و9 نساء، حيث وتعهدت فرقة الارشاد البحري بالموضوع، حسب ذات المصدر.