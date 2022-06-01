كاس تونس :النتائج والبرنامج 



تاهلت فرق اتحاد تطاوين والترجي الجرجيسي ومستقبل الرجيش ونادي تاكلسة الى ثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2021 – 2022 (نسخة فرحات حشاد) بعد فوزها اليوم في الدفعة الاولى من مقابلات الدور السادس عشر للمسابقة على التوالي على حساب كل من مكارم المهدية ومستقبل سليمان وامل حمام سوسة ونجم الفحص اليوم.

وكان النادي الرياضي لحمام الأنف ضمن تأهله مباشرة للدور الثمن النهائي، بعد انسحاب مرجان طبرقة .

وفي ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مقابلات الدور السادس عشر:

الأربعاء 1 جوان

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين – مكارم المهدية 3-1

وسيلاقي المتاهل اتحاد تطاوين في ثمن النهائي المترشح من مباراة نجم المتلوي والنادي الصفاقسي

في ملعب تاكلسة الاصطناعي

– نادي تاكلسة – نجم الفحص ( 2-2 وقت اصلي و3-3 وقت اضافي )

وتاهل نادي تاكلسة بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 وسيلاقي في ثمن النهائي على ميدانه المترشح من مباراة النادي الافريقي والنجم الساحلي .

في ملعب سليمان البلدي

– مستقبل سليمان – الترجي الجرجيسي 1-2

وسيلاقي المتاهل الترجي الجرجيسي في ثمن النهائي خارج ملعبه المتاهل من مباراة هلال الشابة والاولمبي الباجي

في ملعب حمام سوسة المعشب

– أمل حمام سوسة – مستقبل الرجيش صفر-صفر (وقتان اصلي واضافي)

وتاهل مستقبل الرجيش بركلات الترجيح 3-2 الى ثمن النهائي وسيلاقي المتاهل من مباراة

النادي المجازي والاتحاد المنستيري

في ملعب ماجل بلعباس الاصطناعي

– شبيبة ماجل بلعباس – هلال مساكن

(توقفت المباراة في د86 وكان هلال مساكن متقدما في النتيجة 2-1)

وسيلاقي المتاهل من هذه المباراة على ملعبه المتاهل من مباراة زيتونة شماخ بجرجيس والترجي التونسي.

وسيواجه نادي حمام الأنف المترشح على حساب مرجان طبرقة في الدور القادم الفريق الفائز من لقاء النادي البنزرتي والملعب التونسي

برنامج بقية المقابلات .

الخميس 2 جوان

في ملعب الشابة البلدي

هلال الشابة – الأولمبي الباجي ( 16:00 س )

الحكم: عامر شوشان

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي – الملعب التونسي ( 16:00 س )

الحكم: أسامة رزق الله

في ملعب الكريب الاصطناعي

ترجي الكريب – مستقبل القصرين ( 16:00 س )

الحكم: نبيل الهمادي

في ملعب المرسى المعشب

مستقبل المرسى – الاتحاد القرطاجي ( 16:00 س )

الحكم: حمزة جعيد

في ملعب حفوز الاصطناعي

أمل حفوز – نهوض سيدي علوان ( 16:00 س )

الحكم: خالد قويدر

الجمعة 3 جوان

في ملعب السبيخة الاصطناعي

مستقبل السبيخة – اتحاد بنقردان ( 16:00 س )

الحكم: محمود قصيعة

في ملعب مجاز الباب الاصطناعي

النادي المجازي – الاتحاد المنستيري ( 16:00 س )

الحكم: سفيان قتات

في ملعب المتلوي البلدي

نجم المتلوي – النادي الصفاقسي ( 16:00 س )

الحكم: أمير الوصيف

في ملعب الشماخ الاصطناعي

زيتونة الشماخ – الترجي الرياضي ( 16:00 س )

الحكم: باديس بن صالح

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي – النجم الساحلي ( 17:00 س )

الحكم: نضال لطيف