في البحيرة: فتيات من جنسيات آسيوية أعددن مركز تدليك لتقديم خدمات جنسية للحرفاء..



على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية مفادها إعداد إمرأة آسيوية لمركز تدليك بجهة البحيرة وكرا للخناء لتقديم خدمات جنسية مختلفة للحرفاء مقابل مبالغ مالية متفاوتة عن طريق تنزيل إعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

للغرض قامت الوحدات الأمنية المذكورة بعد التنسيق مع النيابة العمومية بمداهمة مركز التدليك، أين أمكن ضبط فتاة من أصول آسيوية في وضعية غير أخلاقية مع شخص تونسي الجنسية إضافة إلى تواجد 04 فتايات من جنسيات آسيوية يعملن تحت إمرة صاحبة مركز التدليك المذكور ( 56 سنة) ، واللاّتي تأكّد تجوازهن فترة الإقامة القانونية بالبلاد التونسية.

بالتحري مع الحريف أكد تردده عليهن في مناسبات مختلفة لتمكينه من حصص تدليك تتخللها ممارسات جنسية شاذة بمقابل مادي.

تم حجز مبلغ 25190 دينار من العملة التونسية ومبالغ مالية متفاوتة من العملات الأجنبية وعدد 11 هاتف جوال.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنهم والأبحاث متواصلة .