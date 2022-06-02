هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..

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2022/06/02 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميّز الطقس اليوم بنسق تصاعدي في الحرارة لتتراوح القصوى بين 33 و38 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وتكون بين 38 و43 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي كما تصل إلى 45 بالجنوب الغربي.
الأجواء تكون مغيمة جزئيا باغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة وتساقط محلي للبرد بعد الظهر بالمرتفعات ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية.
الرياح تكون معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بالسواحل الشمالية والبحر يكون مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

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