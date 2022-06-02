سليانة: رفع 122 مخالفة اقتصادية خلال شهر ماي المنقضي



رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة، خلال شهر ماي المنقضي، 122 مخالفة اقتصادية وذلك خلال 1835 زيارة تفقد نفذها 67 فريقا، وفق ما ذكره كاهية مدير المعاملات الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة، مبروك المعموري.

وبيّن المعموري، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الخميس، بأن المخالفات المسجلة تتوزع بين 38 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و34 مخالفة في المواد الغذائية العامة، و15 مخالفة في قطاع الدواجن والبيض و17 مخالفة في المواد العلفية.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه ومن بين الحملات التي أمنتها مصالح الإدارة الجهوية للتجارة، حملة أولى لمراقبة تجار الأعلاف المركبة ومصانع الأعلاف للضغط على الأسعار، ليتم تسجيل 67 مخالفة في عدم إشهار الأسعار، و21 مخالفة في الترفيع في الأسعار، و34 مخالفة بالموازين و4 مخالفات تتعلق بالاحتكار.

وأضاف، أن ذات المصالح نفذت في نفس الفترة حملة ثانية على منتوجات الدواجن، حيث تم إجراء بحث اقتصادي ورفعه إلى الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية يتعلق بإمكانية وجود اتفاق بين أصحاب المذابح، نظرا لانخفاض سعر الدجاج على مستوى الإنتاج مقابل بقاء الأسعار مرتفعة بالأسواق.

في المقابل، لفت ذات المسؤول، إلى وجود انفراج كبير في التزويد بالمواد الاستهلاكية الحساسة، حيث توفرت جميع المواد بما في ذلك البطاطا والفلفل، إلى جانب انخفاض الأسعار بنسبة 50 بالمائة.