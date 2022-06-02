السجن لشاب اغتصب شقيقته التوأم ثم قتلها..وهذه التفاصيل..

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2022/06/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت صفحة نقابة إقليم الأمن الوطني بتونس أنه بمقتضى قرار إنابة قضائية تولى أعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو جلب شقيق توأم لفتاة “تعاني من إعاقة ذهنية” كانت قد توفيت منذ أسبوع تقريبا في ظروف غامضة.

و بعد سماع والدة الهالكة أكدت أن ابنها المتهم متعود على الاعتداء على شقيقته جنسيا وكذلك بالعنف مستغلا في ذلك معاناتها من قصور ذهني.

و بالتحري مع المتهم كان تصريحاته متضاربة و تتراوح بين الاعتراف و الإنكار و بمثوله أمام قاضي للتحقيق أصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن من أجل ارتكابه لجريمتيْ القتل العمد مع سابقية القصد والاغتصاب حال أن الضحية في حالة استضعاف مرتبط بقصور ذهني .

و الأبحاث لا تزال جارية لدى أعوان الفرقة في انتظار صدور نتائج التساخير الطبية و الفنية و المقارنات البيولوجية اللازمة.

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