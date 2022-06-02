بسبب إرتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة: الحماية المدنية تُحذّر..#خبر_عاجل

بسبب إرتفاع درجات الحرارة خلال الايام القادمة بين 40 و50 درجة مئوية، وظهور سحب ركامية تسبب الكتمه في الجو في معظم المناطق، وجهت الحماية المدني التحذيرات والتنبيهات التالية:

* يجب إخلاء السيارات من:

– المواد الغازية.

-القداحات .

-المشروبات الغازية.

– العطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

– يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم).

– عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.

– تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

– عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

– عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

كما اوصت الحماية المدنية، بوجوب الإنتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

والإكثار من شرب الماء والسوائل.

والحرص على عدم تشغيل سخانات الماء وعدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس.

مع التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

اضافة الى البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً.