سوسة: ميناء سوسة التجاري يستقبل ثاني رحلة سياحية بحرية لهذا الموسم



استقبل ميناء سوسة التجاري، اليوم الخميس، الباخرة السياحية البحرية “سيلفر وايند” التي كان على متنها 360 سائحا من جنسيات مختلفة ومن أسواق سياحيّة هامة وواعدة وذات قدرة انفاقية عالية على غرار السوق البريطانية، والالمانية، والفرنسية، والأمريكية، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد.

وأضاف القايد، في تصريح لـ”وات”، ان هذا الوفد السياحي كان محل ترحاب كبير من قبل اطارات المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة وكذلك من قبل سلطات الميناء الذين حرصوا على تسهيل اجراءات الاستقبال ورحّبوا بالسياح الوافدين على بلادنا على انغام موسيقى “الساكسوفون” والكمان مقدمين لهم باقات من الفل والياسمين.

ويتضمن برنامج إقامة الوفد ببلادنا، وفق ذات المصدر، رحلات سياحية إلى مدينة سوسة العتيقة، والمتحف الاثري، ورباط سوسة، الى جانب زيارة كل من القيروان، والجم بالمهدية، والمنستير، للاطلاع على ما تزخر به بلادنا من مخزون حضاري وثقافي متميز.

يشار إلى أن “سيلفر وايند” هي باخرة سياحية كبيرة الحجم تابعة لوكالة أسفار أمريكية لها تمثيليّة في تونس.

يذكر أن مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة كانت استقبلت يوم 3 ماي الماضي حوالي 75 سائحا من جنسيات أوروبية مختلفة قدموا الى الجهة على متن الناقلة البحرية “ام اس ايلند سكاي” التي رست بميناء سوسة التجاري وذلك بعد توقف دام 10 سنوات.