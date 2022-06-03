الفحص الطبي السابق للزواج يجرى بصفة مجانية في المؤسسات العمومية

وجهت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، جملة من التوصيات الوقائية للمقبلين على الزواج بهدف النهوض بصحة الاسرة والوقاية من الامراض المعدية والوراثية بصفة خاصة.

ودعت الوزارة في ورقة اعلامية حول “النهوض بصحة الأسرة” الى ضرورة القيام بالفحص الطبي السابق للزواج على جميع المقدمين عليه دون استثناء، مؤكدة أن هذا الفحص الطبي (سريري وبيولوجي) يجرى بصفة مجانية في المؤسسات العمومية.

وأوضحت ان هذا الفحص الطبي يهدف الى حماية القرين أو القرينة والخلف من الامراض المعدية خاصة المنقولة جنسيا كتعفنات الاعضاء التناسلية والتهاب الكبد الفيروسي “ب” وفيروس فقدان المناعة المكتسبة “السيدا”، اضافة الى حماية الخلف من الامراض الوراثية والخلقية المعيقة.

ويرمي الفحص الطبي السابق للزواج الى تثقيف المقبلين على الزواج وتهيئتهما لحياة اسرية منسجمة واحاطتهما علما بما يتعلق بتنظيم الولادات وتحسيس المرأة بأهمية مراقبة الحمل وضرورة تلقيحها وتلقيح أبنائها.

وللمحافظة على مأمونية الحمل، وضمان سلامة الأم والوليد، تنصح وزارة الصحة بضرورة مراقبة الحمل طبقا للرزنامة المحددة للعيادات على امتداد فترة الحمل، وخلال فترة ما بعد الولادة أيضا للوقوف على سلامة الأم من مخلفات الحمل وفحص المولود الجديد لتقصي الأمراض والاطمتنان على حسن نموه، وإسداء النصائح للأم حول الاحاطة الصحية للمولود.