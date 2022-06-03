تفكيك شبكة دولية لتوريد المخدرات وترويجها بولايات تونس الكبرى

الحزب الدستوري الحر يستهجن “صمت” هيئة الإنتخابات أمام نشر نتائج سبر الآراء أثناء الفترة الانتخابية

هام: وزارة الصحة تقدّم جملة من التوصيات الخاصة بالحجيج..

بداية من السنة الدراسية 2023-2024: 3 كتب فقط لتلاميذ الابتدائي..

بنزرت: حريق بمنطقة كاب سيراط بسجنان يأتي على حوالي 3 هكتارات من الغابة الشعراء

2022/06/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد معتمد سجنان من ولاية بنزرت، علي الحمدوني، أنه تمت السيطرة، بعد ظهر اليوم الجمعة، على حريق مفاجئ نشب بالغابة الشعراء بمنطقة كاب سيراط.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أنه تم تسخير كافة الآليات والمرافق اللوجستية، معززة بالاطارات البشرية لمصالح الحماية المدنية والغابات والبلدية والمعتمدية والحرس الوطني، للسيطرة على الحريق الذي أتى على حوالي 3 هكتارات من النسيخ الغابي بالمنطقة، دون تسجيل خسائر بشرية أو في الممتلكات.

ولاحظ معتمد سجنان، ان اعضاء اللجنة المحلية لتنظيم النجدة، سيواصلون مراقبة موقع الحريق حتى إتمام مرحلة تبريد المكان من أجل ضمان عدم اشتعال النيران من جديد، فيما تولت مصالح الحرس الوطني فتح بحث أمني في أسباب اندلاعه.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn