بنزرت: حريق بمنطقة كاب سيراط بسجنان يأتي على حوالي 3 هكتارات من الغابة الشعراء

أفاد معتمد سجنان من ولاية بنزرت، علي الحمدوني، أنه تمت السيطرة، بعد ظهر اليوم الجمعة، على حريق مفاجئ نشب بالغابة الشعراء بمنطقة كاب سيراط.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أنه تم تسخير كافة الآليات والمرافق اللوجستية، معززة بالاطارات البشرية لمصالح الحماية المدنية والغابات والبلدية والمعتمدية والحرس الوطني، للسيطرة على الحريق الذي أتى على حوالي 3 هكتارات من النسيخ الغابي بالمنطقة، دون تسجيل خسائر بشرية أو في الممتلكات.

ولاحظ معتمد سجنان، ان اعضاء اللجنة المحلية لتنظيم النجدة، سيواصلون مراقبة موقع الحريق حتى إتمام مرحلة تبريد المكان من أجل ضمان عدم اشتعال النيران من جديد، فيما تولت مصالح الحرس الوطني فتح بحث أمني في أسباب اندلاعه.