مصالح الحماية المدنية تتمكن من السيطرة التامة على 11 حريقا مفاجئا نشب في أكثر من منطقة ببنزرت..

تمكنت مصالح الحماية المدنية ببنزرت، اليوم الجمعة، من السيطرة التامة على 11 حريقا مفاجئا نشب في أكثر من منطقة بالجهة لأسباب متعددة، منها 9 حرائق طالت أعشابا جافة وفواضل وحريقان هامان بكل من منطقة جبل الدمنة بالماتلين من معتمدية راس الجبل ومنطقة كاب سيراط بسجنان، بحسب ما أفاد به العميد كمال المليتي، المدير الجهوي للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذات لمراسل “وات”، أنه بالتنسيق مع رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، تم بشأن منطقة جبل الدمنة بالماتلين من معتمدية راس الجبل تسخير شاحنتي إطفاء تابعتين لمصالح الحماية المدنية وشاحنة إطفاء تابعة لمصالح دائرة الغابات بالإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية، علاوة على الإطار البشري المختص بمثل هذه الحوادث، وأمكن في زمن قياسي السيطرة الكاملة على الحريق، الذي أتى على حوالي 5 هكتارات من الغابة الشعراء والأعشاب الجبلية، دون أن يخلف أي أضرار بشرية أو في الممتلكات العامة والخاصة.

وبشأن حريق منطقة كاب سيراط من معتمدية سجنان، ذكر أنه تم استنفار وتسخير كافة الآليات والمرافق اللوجستية معززة بالإطارات البشرية لمصالح الحماية المدنية والغابات والبلدية والمعتمدية والحرس الوطني، والسيطرة على الحريق، الذي أتى على حوالي 3 هكتارات من النسيج الغابي بالمكان، دون أية خسائر بشرية أو مادية.

وأضاف العميد المليتي أن جميع الإمكانات اللوجستية والبشرية التابعة لمصالح الحماية المدنية وبقية المتدخلين، على أهبة الاستعداد لمواصلة العمل وضمان عدم عودة النيران للاشتعال لأي سبب كان.

وقد تولت المصالح الأمنية بالمنطقة فتح بحث في أسباب ووقائع حريقي جبل الدمنة وكاب سيراط، وفق ذات المصدر.