أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 04 جوان

“مدعوون يرفضون المشاركة … اليوم ينطلق الحوار … بمن حضر” و”تونس والحلقة المغلقة … أي مستقبل سنقذف اليه؟” و”الجغرافيا والسياسة ضد التونسيين !!” و”ميناء رادس … المصيبة الكبرى…” و”اعفاء 57 قاضيا من أجل تهم مختلفة … دعوات الى التراجع عن القرار وحديث عن قائمة اخرى تضم 50 قاضيا”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم السبت.

“مدعوون يرفضون المشاركة … اليوم ينطلق الحوار… بمن حضر”

صحيفة (الصباح)

“اليوم تنطلق كما هو مقرر أشغال أولى جلسات الحوارب الوطني بعد أن وجهت الدعوة الى المنظمات المنصوص عليها بالمرسوم 30 وعدد من الاحزاب والشخصيات الوطنية. ورغم تتالي اعلانات رفض المشاركة من عدد ممن تلقوا دعوات للحضور وتجديد البعض الاخر لرفض الحوار في صيغته الحالية الا أن قطار حوار الرئيس قد ينطلق فقط بمن حضر”.

“وكان ابراهيم بودربالة عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية قد كشف أول أمس عن قائمة المدعوين لاول اجتماعات اللجنة التي ستلتئم، اليوم السبت 04 جوان، بدار الضيافة بقرطاج”.

“تونس والحلقة المغلقة … أي مستقبل سنقذف اليه؟”

جريدة (المغرب)

“في ظل السياق السياسي التونسي الراهن الرازح تحت وطأة الازمات التي عمقها تمسك كل طرف من أطرافها بقراءاته وحساباته، وخاصة قناعته بأن المعركة الحالية معركة وجود لا تقبل الحلول الوسطى، لا بمعناها السلبي كتنازلات، بل بما هي عليه من حلول تقتضي التوافق وعقلنة العملية السياسية واعادة ترتيب الاولويات وخطوات الخروج من حالة الركود التي تعمقت رغم ما يبرز من حركية ظاهرية، لا تغيير من طبيعة الازمة أو الانتقال بها الى مسار الحلحلة”.

“الجغرافيا والسياسة ضد التونسيين !!”

جريدة (الصباح)

“كل ذلك يحدث في مناخ يزداد مع الايام قساوة حتى أنه يتوقع أن نشهد معدلات حرارة غير مسبوقة، في العالم وليس في تونس فقط، غير أننا في تونس وكالعادة تكون المعاناة مضاعفة، المعاناة من تغير المناخ وأيضا من استقالة الدولة وتقلص دورها الاجتماعي. وها أن المواطن عليه أن يتحمل حرارة الطقس وأمزجة السياسيين وشظف العيش الذي يزداد ضيقا مع الارتفاع الجنوني المتواصل للاسعار وسط عجز واضح للدولة في وضع حد لهذا الدمار. فهل نخطئ عندما نقول ان الجغرافيا التقت مع السياسة ضد التونسيين؟”.

“اعفاء 57 قاضيا من أجل تهم مختلفة … دعوات الى التراجع عن القرار وحديث عن قائمة اخرى تضم 50 قاضيا”

جريدة (المغرب)

“ستعقد جمعية القضاة التونسيين، اليوم، مجلسا طارئا دعت اليه جميع القضاة من أجل التداول حول قرار عزل 57 قاضيا واتخاذ ما يستوجب من قرارات. كما عبر اتحاد القضاة الاداريين بدوره عن استعداده لخوض كل الاشكال النضالية من أجل ضمان استقلالية القضاء”.

“في الوقت الذي تعيش فيه الساحة القضائية حالة من الاحتقان والغضب وامكانية خوض تحركات احتجاجية خلال الايام القادمة رفضا لقرار عزل 57 قاضيا، مقتضى أمر رئاسي صدر غرة جوان الجاري، فانه هناك حديث عن قائمة أخرى تضم 50 قاضيا آخرين يعتزم سعيد عزلهم حسب ما صرح به الامين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، بأن المعطى يتم تداوله من بل المقربين من رئيس الجمهورية”.

“ميناء رادس … المصيبة الكبرى…”

“صحيفة (الشروق)

“رسميا تم تصنيف ميناء رادس من بين أشد الموانئ رداءة في العالم، تصنيف يحيلنا على حجم المصيبة والمأساة التي نعرفها بسبب هذا الميناء”.

“اذا استمر الامر على حاله فان خسارة تونس بسبب ميناء رادس ستزداد بشكل كبير وغير متوقع وسيبقى ميناء رادس عنوانا للرداءة في العالم وسترفض كل الشركات العالمية التعامل معه لذلك من الضروري اليوم الانطلاق في الاصلاح الفعلي واتخاذ كل الاجراءات التي تنقذ الميناء وتحميل المسؤولية للاطراف التي تتسبب في تعطيل كل اصلاح”.