جيش البحر ينقذ 50 مهاجرا غير شرعي أبحروا من سواحل ليبيا

أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر أمس الجمعة ، 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة ، كانوا على متن مركب معطب بشمال شرق جرجيس على بعد 18 كم، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وأفاد المهاجرون بأن أعمارهم تتراوح بين 15 و45 سنة ، وبأنهم أبحروا من سواحل الزوارة بليبيا، خلال الليلة الفاصلة بين 02و03 جوان بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وأبرزت الوزارة أنه قد تم التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بجرجيس وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.