خطير: مواطن يتعرض لمحاولة ذبح خلال “براكاج” في باردو..#خبر_عاجل

تعرض مواطن عشية امس أثناء مروره بأحد الأحياء بحهة باردو لعملية “براكاج” من طرف شابين كانا على متن شاحنة قاما بالاعتداء عليه بواسطة قارورة زجاجية مهشمة باماكن متفرقة من جسده في محاولة لسلبه حافظة نقوده والتي كانت بداخلها 400 دينار ولحسن الحظ لم يفارق الحياة رغم خطورة الاصابات خاصة و أن أحد الضربات كانت بإتجاه الرقبة مباشرة.

وقد تعرض المتضرر جراء الضرب بالقارورة الزجاجية الى قطع اربطة يدهمما استوجب خضوعه لعملية استعجالية بأحد المستشفيات.

وقت تم اثر عملية مداهمة لوحدات شرطة النجدة الاطاحة بالجناة الذين اتضح بعد التحري معهما أنهما من ذوي السوابق المتعددة في السلب و البراكاجات.