ابرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 جوان 2022

بنزرت: وفاة طفلين يبلغان من العمر 16و17سنة غرقا بسد غزالة..#خبر_عاجل

المهدية: احباط 3 عمليات هجرة غير نظامية وايقاف 53 من المفتش عنهم

عاجل: الوطد يقرر فصل منجي الرحوي وسحب عضويته على خلفية مشاركته في الهيئة الاستشارية

خطير: مواطن يتعرض لمحاولة ذبح خلال “براكاج” في باردو..#خبر_عاجل

2022/06/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرض مواطن عشية امس أثناء مروره بأحد الأحياء بحهة باردو لعملية “براكاج” من طرف شابين كانا على متن شاحنة قاما بالاعتداء عليه بواسطة قارورة زجاجية مهشمة باماكن متفرقة من جسده في محاولة لسلبه حافظة نقوده والتي كانت بداخلها 400 دينار ولحسن الحظ لم يفارق الحياة رغم خطورة الاصابات خاصة و أن أحد الضربات كانت بإتجاه الرقبة مباشرة.

وقد تعرض المتضرر جراء الضرب بالقارورة الزجاجية الى قطع اربطة يدهمما استوجب خضوعه لعملية استعجالية بأحد المستشفيات.
وقت تم اثر عملية مداهمة لوحدات شرطة النجدة الاطاحة بالجناة الذين اتضح بعد التحري معهما أنهما من ذوي السوابق المتعددة في السلب و البراكاجات.

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn