المهدية: 3865 تلميذا وتلميذة يجتازون مناظرة الباكالوريا في دورتها الرئيسية



يتقدم 3865 تلميذا وتلميذة، في جهة المهدية، لإجراء اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا في 22 مركز اختبار كتابي، وفق ما أعلن عنه المندوب الجهوي للتربية، المنجي منصر، اليوم الاثنين، في ندوة صحفية.

وأوضح منصر، أن 3265 من بين المترشحين يزاولون دراستهم بمؤسسات التربية العمومية، مقابل 412 مترشحا من المؤسسات الخاصة، و188 ترشحوا بصفة فردية، مضيفا أن الدورة الرئيسية لسنة 2022 رصدت 9 حالات خصوصية، من بينهم تلميذ واحد سيستعين بكاتب، علاوة على مترشحين اثنين بالسجن المدني بالمهدية.

ويتوزع مجموع التلاميذ بحسب الشعب، إلى 1304 شعبة اقتصاد وتصرف، و867 شعبة آداب، و614 علوم تجريبية، و613 علوم تقنية، إلى جانب 263 مترشحا عن شعبة الرياضيات، و59 شعبة الرياضة.

وتقدم لمناظرة التعليم الاساسي العام، 860 تلميذا يتوزعون إلى 822 مترشحا من التعليم العمومي، و33 من التعليم الخاص، وتلميذين اثنين ترشحا بصفة فردية، فيما خصصت المندوبية 8 مراكز اختبار لإجراء هذه الامتحانات، فيما بلغ عدد المترشحين لمناظرة التعليم الأساسي التقني، 3 تلاميذ، جميعهم يزاولون تعليمهم بالقطاع العمومي.

وبيّن ذات المصدر، أن 1536 تلميذا سيجتازون مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، من بينهم 1400 من التعليم العمومي، و136 من التعليم الخاص، فيما ستجرى الاختبارات في 9 مراكز، مؤكدا على جاهزية الجهة لانجاح جميع المناظرات الوطنية وتوفير كل المستلزمات اللازمة والتنسيق المتواصل مع كل المتدخلين من أمن وحماية مدنية ومختلف الإدارات العمومية الجهوية.

ولاحظ، أن الغش يعد الظاهرة الأهم التي يعمل الجميع على مكافحتها، مبينا أن “عصابات انطلقت في النشاط خاصة في مجال بيع السماعات الالكترونية”، مشيرا الى أن عصابة إجرامية، في نفس المجال، جرى تفكيكها خلال فترة الفروض التأليفية وهي الآن محل نظر من قبل وكيل الجمهورية.