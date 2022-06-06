أعوان واطارات الفندقة بالشركة التونسية للملاحة ينفذون وقفة احتجاجية الثلاثاء على متن الباخرة “تانيت”

تنتظم يوم الثلاثاء 7 جوان 2022 على متن الباخرة “تانيت” وقفة احتجاجية لأعوان واطارات الفندقة بالشركة التونسية للملاحة، على خلفية عدم استجابة سلطة الإشراف لعدد من المطالب المهنية.

تنتظم الجامعة العامة للنقل والفرع الجامعي للنقل بتونس والنقابة الأساسية لأعوان واطارات الفندقة بالشركة التونسية للملاحة التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل ،صباح غد الثلاثاء، وقفة احتجاجية على متن سفينة “تانيت” احتجاجا على عدم الاستجابة إلى مطالبها.

وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن أعوان واطارات الفندقة بالشركة التونسية للملاحة ينفذون صباح يوم غد الثلاثاء وقفة احتجاجية تتعطل خلالها كل الخدمات المسداة على متن سفينة “تانيت”، وذلك للمطالبة “بحقهم في التمتع بالتدرج الوظيفي وسد الشغورات الوظيفية والحصول على زي الشغل الذين حرموا منذ سنة 2008”.

وقال الزيدي إن ممثلي الإدارة العامة للشركة التونسية للملاحة تغيبوا عن الجلسة التفاوضية المبرمجة صباح اليوم الاثنين مع الجامعة العامة للنقل والفرع الجامعي للنقل بتونس والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات الفندقة بالشركة التونسية للملاحة التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل، مما أدى الى التمسك بتنفيذ هذه الوقفة على متن سفينة “تانيت”.

وكانت الجامعة العامة للنقل والفرع الجامعي للنقل بتونس والنقابة الأساسية لأعوان وإطارات الفندقة بالشركة التونسية للملاحة أعربوا في بيان مشترك، عن الاستياء مما اعتبروه “تدهورا” للأوضاع في الشركة التونسية للملاحة، مستنكرين “سياسة المماطلة والتسويف التي تنهجها الادارة في التعاطي مع الملفات العالقة وعدم جديتها في ايجاد الحلول لانقاذ المؤسسة وتعمد ادارة تعطيل التدرج الوظيفي لسنة 2021-2022 وسد الشغور الوظيفي”، وفق نص البيان.