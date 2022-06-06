بداية من الغد وإلى غاية 16 جوان: إضراب وطني في قطاع المياه..

افاد كاتب عام الجامعة العامة للمياه حسين الشارني ان الاضراب المزمع تنفيذه في قطاع المياه بداية من يوم غد الثلاثاء 7 جوان 2022 ويتواصل الى غاية 16 من الشهر الجاري أي تاريخ تنفيذ الاضراب العام في القطاع العام، مازال قائما موضحا ان الاضراب سيكون بساعتين يوميا.

وشدد الشارني في تصريح للشعب نيوز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، انه لا تراجع عن الاضراب ما لم يتم امضاء أي اتفاق رسمي، معتبرا ان التعهدات الشفاهية وغير الموثقة لن يتم قبولها او اخذها بعين الاعتبار بالنظر الى انها غير مضمونة.

وكشف النقابي انه من المنتظر ان تعقد اليوم الاثنين 6 جوان 2022 في حدود منتصف النهار جلسة صلحية للنظر في جملة المطالب المطروحة وبناء على ما ستسفر عنه الجلسة سيقع اتخاذ القرار المناسب، اما بإقرار الاضراب والإبقاء عليه في تاريخه المحدد، او إقرار تأجيله الى حين تفعيل ما سيتم التعهد به اليوم بشكل موثق.