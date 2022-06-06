عاجل: بالأسماء..حركة في سلك الولاة..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 6 جوان 2022 بقصر قرطاج، السيّدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والسيّد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد وإلى الجهود المبذولة لإنجاح استفتاء يوم 25 جويلية 2022 من أجل إنشاء جمهورية جديدة.

كما تم التعرّض إلى ضرورة إرساء مؤسسة فداء في أقرب الأوقات، وإلى أهمية أن تشرع المؤسسة المعنية بالصلح الجزائي في عملها في نطاق الشفافية التامة حتى تعود أموال الشعب إلى الشعب وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية…

وقرّر رئيس الجمهورية إجراء حركة في سلك الولاة كما يلي:

– السيّد منذر سيك علي، والي بولاية المنستير،

– السيّد خالد النوري، والي بولاية أريانة،

– السيّد محمّد العشّ، والي بولاية زغوان،

– السيّد نبيل الفرجاني، والي بولاية سوسة،

– السيّد رضا الركباني، والي بولاية القصرين،

– السيّد حافظ الفيتوري، والي بولاية تطاوين،

– السيّد عبد الحليم حمدي، والي بولاية سيدي بوزيد،

– السيّد سمير كوكة، والي بولاية جندوبة،

– السيّدة صباح ملاك، والية بولاية نابل،

– السيّد مصباح كردمين، والي بولاية قابس،

– السيّد وليد العباسي، والي بولاية سليانة،

– السيّد فاخر الفخفاخ، والي بولاية صفاقس،

– السيّد محمد الطيب الخليفي، والي بولاية قبلي.