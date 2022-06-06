سعيّد يلتقي رئيسة الحكومة ووزير الداخلية ويقرر إجراء حركة في سلك الولاة



قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، إجراء حركة في سلك الولاة شملت الآتي ذكرهم:

– منذر سيك علي، واليا بولاية المنستير

– خالد النوري، واليا بولاية أريانة

– محمّد العشّ، واليا بولاية زغوان

– نبيل الفرجاني، واليا بولاية سوسة

– رضا الركباني، واليا بولاية القصرين

– حافظ الفيتوري، واليا بولاية تطاوين

– عبد الحليم حمدي، واليا بولاية سيدي بوزيد

– سمير كوكة، والي بولاية جندوبة

– صباح ملاك، والية بولاية نابل

– مصباح كردمين، واليا بولاية قابس

– وليد العباسي، واليا بولاية سليانة

– فاخر الفخفاخ، واليا بولاية صفاقس

– محمد الطيب الخليفي، واليا بولاية قبلي

وقد تقرّر إجراء هذه الحركة خلال اللقاء الذي جمع الرئيس سعيّد في قصر قرطاج، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية جاء فيه أن المحادثة تناولت “الوضع العام في البلاد والجهود المبذولة لإنجاح استفتاء يوم 25 جويلية 2022 من أجل إنشاء جمهورية جديدة”.

كما تم بالمناسبة التأكيد على ضرورة إرساء مؤسسة “فداء” في أقرب الأوقات، وإلى أهمية أن تشرع المؤسسة المعنية بالصلح الجزائي في عملها في نطاق الشفافية التامة، حتى تعود أموال الشعب إلى الشعب.

يُذكر أنه كان صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 والمتعلق بمؤسسة “فداء” للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.