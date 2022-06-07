الهايكا تدعو إلى تمكين كل الفاعلين السياسيين من النفاذ الى الإعلام

دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وسائل الإعلام السمعي البصري والصحفيين إلى الحرص على ضمان الحق في حريّة التعبير والرأي لكل الفاعلين من مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية.

وطالبتهم، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، باعتماد تغطية متوازنة وتمكين الفاعلين السياسيين من النفاذ إلى الفضاءات الإعلامية بشكل متوازن ومنصف، من خلال تكريس قيم الاختلاف وفي إطار احترام مبدأي التعددية والتنوع.

وأكدت الهايكا على ضرورة تحييد المنابر الإعلامية وحمايتها من التوظيف من أي جهة كانت، مذكرة بضرورة الالتزام بمبادئ حرية الإعلام السمعي البصري وضمان الحق في النفاذ إلى وسائله.

كما طلبت من منشآت الاتصال السمعي البصري احترام الحياة الخاصة للأفراد ومعطياتهم الشخصية، داعية الصحفيين إلى التشبث باحترام قواعد المهنة وأخلاقياتها ، وضمان حق المواطنين في معلومة نزيهة ودقيقة تخول الاطلاع على مختلف المواقف والآراء والأفكار.