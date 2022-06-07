الأسبوع من 30 ماي 2022 الى 5 جوان الجاري يسجل 668 إصابة بكورونا

رصدت وزارة الصحة، خلال الأسبوع الممتد من 30 ماي 2022 الى 5 جوان الجاري 668 إصابة بفيروس كورونا، بنسبة تحاليل ايجابية تناهز 8 بالمائة من اجمالي التحاليل المنجزة والبالغ عددها 8386 تحليلا.

وأشارت الوزارة، في بلاغها التحييني المتعلق بالوضع الوبائي لفيروس كورونا، الى ان عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ 21 مصابا بفيروس كورونا خلال ذات الأسبوع، مقابل تعافي 483 مصابا.

كما سجل الأسبوع الممتد من 30 ماي 2022 الى 5 جوان الجاري 5 وفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا، وفق بلاغ وزارة الصحة الذي أكد ان عدد المتوفين جراء فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في تونس بلغ 28 ألفا و648 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 1 مليون و43 ألفا و540 إصابة، تمثل منهم للشفاء 1 مليون و29 ألفا و368 شخصا.