المهدية: افتتاح قسم استعجالي جديد بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بمقاييس جودة عالية



انطلق قسم الاستعجالي الجديد بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية، اليوم الثلاثاء، في إسداء خدماته لفائدة المرضى دون اكتظاظ أو تذمر من قبل إطارات وأعوان الصحة وأهالي المرضى، عكس ما كان عليه الوضع سابقا.

وافتتح والي الجهة، عبد الفتاح شقشوق، القسم الجديد، لافتا بالمناسبة إلى “أن هذا المشروع يعد مكسبا للأهالي وللمنظومة الصحية بالجهة وقد أنجز في ظرف ثلاثة سنوات رغم الصعوبات التي واجهت الاشغال”.

وأكد شقشوق، في تصريح إعلامي، على ضرورة المحافظة على هذا المكسب، مبيّنا ان العديد من المشاريع الصحية سترى النور قريبا، ومنها مركز تصفية الدم، الذي ينتظر ان ينطلق في نشاطه في غضون أربعة أشهر.

من جانبه، قال المدير الجهوي للصحة، سامي بودوارة ، في تصريح لـ”وات”، أن قسم الاستعجالي الجديد أنجز بمقاييس جودة عالية وبكلفة جملية عادلت 7ر4 مليون دينار، موضحا أن وزارة الصحة العمومية خصصت مبلغ 2 مليون دينار لاقتناء التجهيزات والتي وصل جزء منها، فيما ينتظر تسلم الباقي في أقرب الآجال.

وأضاف ذات المتحدث، أن القسم الاستعجالي الجديد يتوفر على كل متطلبات العمل في اريحية، ويمكنه استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاستعجالي والذي يبلغ معدله السنوي حوالي 80 ألف حالة.

يذكر ان الجهة تعاني مشكل الخط الثاني في المنظومة الصحية المتمثل في المستشفيات المحلية والتي يبلغ عددها 10 مستشفيات، أغلبها لا يتوفر على الكثير من التجهيزات والخدمات الصحية التي تحول دون اكتظاظ المستشفى الجامعي الطاهر صفر.

وتعدّ الجهة، حوالي 115 مركز صحة أساسية تقدم خدماتها على مستوى الأرياف بواقع عيادتين في الأسبوع، مع نقص دائم في العديد من أنواع الأدوية الضرورية.