الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يفتتح مكتبا محليا بالحامة قابس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مكتبه المحلي الجديد بولاية قابس الكائن مقره بطريق قبلي 6013 الحامة قابس، وذلك في إطار تقريب الخدمات من منظوريه.

ويتولى المكتب المحلي الجديد تأمين جميع الخدمات المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لفائدة الأجراء والمؤجرين والعاملين لحسابهم الخاص المقيمين في المناطق التابعة لمعتمدية الحامة (القصر والمنطقة الشماليّة والمنطقة الشرقيّة1 والمنطقة الشرقيّة 2 والمنطقة القبليّة والمنطقة الغربيّة وفرحات حشّاد والشانشو) ومعتمديّة الحامة الغربيّة (الحبيب ثامر وبوعطوش والبحاير وبشيمة البرج وبشيمة القلب).