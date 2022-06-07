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قرابة 135 ألف مترشح يجتازون غدا امتحان الدورة الرئيسية لباكالوريا 2022

2022/06/07 أخبار, المصدر مع وات

يشرع غدا الأربعاء، قرابة 135 ألف مترشح من مختلف الشعب في اجتياز امتحان الدورة الرئيسية للباكالوريا لسنة 2022، التي تتواصل الى حدود 15 من نفس الشهر .

ويتوزع العدد الجملي للمترشحين على 105738 مترشحا في المعاهد العمومية، و20459 في المعاهد الخاصة، و8753 مترشحا فرديا، وفق ما أفادت به وزارة التربية.

وسجلت هذه الدورة، تراجعا في عدد المترشحين بنسبة 9,2 بالمائة مقارنة بالدورة الماضية، بعد أن كان 145 ألف و500 تلميذ خلال سنة 2021.

ويعزى هذا التراجع الى انخفاض شمل جل الشعب، اذ تقلص عدد المترشحين في العلوم التجريبية والاقتصاد والتصرف ب 2 بالمائة فيما سجلت شعب العلوم التقنية والرياضيات والآداب وعلوم الاعلامية انخفاضا في عدد المترشحين ب1 بالمائة.

وخصصت وزارة التربية 578 مركز اختبار كتابي للباكالوريا و27 مركزا لايداع المواضيع و26 مركزا لجمع التحارير و7 مراكز تجميع وتوزيع و28 مركزا لاصلاح الاختبارات الكتابية.

وكان وزير التربية، فتحي السلاوتي، كشف في ندوة صحفية انعقدت أمس الاثنين، عن انخفاض الكلفة الجملية للامتحانات الوطنية في دورة 2022 ب 8 ملايين دينارإلى 29 مليون دينار مقابل 37 مليون في دورة 2021.

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