توزر: 1655 مترشحا في امتحان الباكالوريا يتوجهون الى مراكز الاختبارات وانطلاق الامتحان في ظروف عادية

توجه اليوم الأربعاء 1655 تلميذا وتلميذة لاجتياز امتحان شهادة الباكالوريا، وهم يتوزعون الى 1296 تلميذا وتلميذة من مؤسسات التعليم العمومي و221 من التعليم الخاص و138 يترشحون بصفة فردية

ويتوزع المترشحون على 10 مراكز اختبارات كتابية في المعتمديات الست، ويضم مركز الاختبار بمعهد أبو القاسم الشابي بتوزر أكبر عدد من المترشحين ب 497 تلميذا.

وانطلقت الامتحانات، وفق ما أكدته المندوبة الجهوية للتربية نعمة المازني في ظروف عادية دون تسجيل أي طارئ أو إشكاليات، وبينت أنه تمت زيارة ثلاثة مراكز امتحانات بحضور والي الجهة للاطلاع على سير الامتحانات، الى جانب توجيه ممثل عن المندوبية الجهوية للتربية الى كل مركز امتحان ملاحظة أن جميع المتدخلين سواء من المنظومة التربوية أو أجهزة الامن والحماية المدنية وجمعيات المجتمع المدني كانت حاضرة في جميع المراكز.

يشار الى ان بعض الجمعيات قامت بمبادرات لفائدة التلاميذ والإطار التربوي على غرار جمعية قدماء معهد البشير خريف بنفطة التي تولت توفير مشروبات ومأكولات في بهو المؤسسة.